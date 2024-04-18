В этом году ожидаются нововведения при приеме в первый класс

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В этом году родители первоклашек смогут заранее получить информацию об общеобразовательных учреждениях, где применяется право приоритетного зачисления в первый класс по месту жительства.

Об этом заявил директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Эшги Багиров на отчетной пресс-конференции, сообщает Report.

По его словам, на сайте Минобразования родители могут получить информацию об общеобразовательных учреждениях в Баку и их микротерриториях.

«С 1 мая родители смогут получить информацию о школах, в микротерритории которых входят их адреса проживания, введя абонентский код «Азеришыг» в специальном разделе личного кабинета на сайте mektebeqebul.edu.az. Принцип приоритетности в густонаселенных районах облегчает возможность выбора близлежащей школы.

Кроме того, родители, зарегистрировавшие своих детей для участия в конкурсе по приему в Бакинский европейский лицей, Республиканскую художественную гимназию и Среднюю музыкальную школу имени Бюльбюля, параллельно могут подать заявку на выбор другого общеобразовательного учреждения. Если их дети пройдут конкурс в вышеназванные учебные заведения, то заявка на зачисление в другую школу будет автоматически удалена системой», – сказал Багиров.