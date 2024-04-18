В Сумгайыте несовершеннолетние разбили камнями стекла электрички (видео)

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В результате брошенных со стороны неизвестными лицами камней, при проезде скоростного поезда Баку-Сумгайыт через территорию города Сумгайыт было разбито стекло двери вагона.

Как сообщили в пресс-службе МВД, данная ситуация повлекла задержку движения поезда и создала неудобства для пассажиров. Сразу после поступления информации о происшествии сотрудники Сабунчинского линейного отдела полиции Департамента полиции железнодорожного транспорта приступили к поиску виновников происшествия. Трое несовершеннолетних, совершившие инцидент, были идентифицированы и доставлены в отдел полиции при участии их родителей. Были проведены профилактические беседы с родителями несовершеннолетних, совершивших инцидент, и отмечено, что им важно усилить контроль над своими детьми.

Расследование продолжается.