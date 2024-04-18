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В Азербайджане придумали способ борьбы с железодефицитной анемией

В Азербайджане придумали способ борьбы с железодефицитной анемией

В Азербайджане будет продаваться мука, обогащенная железом.

Об этом сказал председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли на общественных слушаниях на тему «Система продовольственной безопасности и ее роль в единой концепции здоровья», проведенных парламентским комитетом по аграрной политике, передает Report.

По его словам, в целях профилактики железодефицитной анемии создана рабочая группа в связи с обогащением пшеничной муки: «Процесс обогащения муки железом будет осуществляться на предприятиях по производству хлеба и мукомольных предприятиях. Таким образом, наряду с обычной мукой в торговых сетях будет продаваться мука, обогащенная железом».

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