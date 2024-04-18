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Буданов: В мечтах россиян оккупировать всю Украину, а в наших мечтах провести парад победы в Москве

Буданов: В мечтах россиян оккупировать всю Украину, а в наших мечтах провести парад победы в Москве

Начальник главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов считает, что война в Украине продолжится, пока в России будет действовать действующая власть. Об этом он сказал The Washington Post.

О прогнозах завершения войны в Украине он высказался осторожно. В частности, глава ГУР заявил, что «не будет возражать» против возможного распада России на мелкие части.

«В мечтах россиян оккупировать всю Украину, а в наших мечтах провести парад победы… в Москве. Другими словами, любой исход маловероятен», – сказал Буданов.

Также глава ГУР сказал, что война продолжится пока в России будет действовать существующая власть.

«При следующем режиме это может измениться или нет, но окно возможностей появится», – заявил Буданов.

Также журналист спросил об «корейском решении путем переговоров». Буданов в ответ переспросил: «Хочу ли я, чтобы Украина стала Северной Кореей?».

Глава ГУР также прокомментировал заявления американского политика Дональда Трампа относительно того, что он якобы может закончить войну за 24 часа.

«Я очень уважаю личность Трампа. В его жизни было девять случаев, когда он поднимался на вершину, падал на самое дно жизни и снова возвращался. Даже такой человек, как он, не сможет решить этот вопрос [завершение войны] за один день», – сказал Буданов.

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