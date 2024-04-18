В Кыргызстане перестал открываться TikTok

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TikTok перестал открываться на территории Кыргызстана, сообщают кыргызские СМИ. При этом, у некоторых провайдеров доступ еще не заблокирован.

Сегодня, 18 апреля, пользователи соцсетей в Кыргызстане пожаловались на то, что TikTok перестал открываться. По их словам, при попытке зайти в приложение оно зависает.

Ранее Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана обратился в Минцифры с просьбой ограничить доступ к TikTok, потому что в соцсети «отсутствует системный и принципиальный подход к цензуре контента», в частности в детском информационном пространстве.