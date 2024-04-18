Пашинян заявил, что близость Азербайджана должна воодушевлять армян

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Власти Армении хотят, чтобы близость Азербайджана к приграничным армянским селам не тревожила, а воодушевляла их жителей, в частности перспективами взаимной торговли, заявил премьер страны Никол Пашинян на встрече с жителями села Киранц Тавушской области.

«Наша цель, задумка состоят в том, чтобы вы говорили: «В 50 метрах — Азербайджан» не с тревогой, а говорили: «Как хорошо, что в 50 метрах Азербайджан, мы будем заниматься там торговлей, строить хозяйство». А может быть построен и пропускной пункт, через который будут проезжать автомобили и платить за это Республики Армения», — заявил Пашинян.

По его словам, у сельчан может возникнуть вопрос, а есть ли стопроцентная гарантия, что так и будет.

«Я на сто процентов не гарантирую, но знаю, что делая шаг за шагом, дойдем до 90 и более процентов. Но если мы не сделаем эти шаги, то гарантируем, что в регионе будет новый взрыв. Перед нами стоит задача обеспечить верховенство закона в регионе, так как за последние 30 лет мы жили в атмосфере беспредела. Мы говорим, что эпоха беспредела должна быть прекращена и с нашей, и их (Азербайджана — ред.) стороны. Есть право, закон, линия, и мы становимся на этой линии», — сказал Пашинян.

По его словам, встав на эту линию, «Армения станет в сто раз сильнее».