Франция стала главным покупателем российского газа среди европейских стран

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Франция в феврале стала главным покупателем российского газа среди европейских стран, сместив с этой позиции Венгрию, следует из расчетов РИА Новости на основе данных европейской статистики.

За указанный месяц Франция приобрела у России сжиженного природного газа (СПГ) на 322,3 миллиона евро, что на 10% больше, чем месяцем ранее. В результате она стала основным импортером российского газа в ЕС — последний раз такая ситуация наблюдалась в ноябре 2023 года.

Венгрия, которая покупает трубопроводный газ, стала лидером по импорту российского газа в декабре прошлого года. Однако в феврале она сократила его импорт на треть — до 210 миллионов евро, опустившись на второе место. Тройку лидеров замыкает Испания с импортом СПГ на 118,3 миллиона евро.

Сильнее всех в феврале нарастила покупки газа у России Греция — в 7,8 раза, до 110,4 миллиона евро. Далее следуют Финляндия и Швеция, увеличившие закупки вдвое — до 6,6 и 4,7 миллиона евро соответственно.

В целом ЕС в конце зимы приобрел у России газа на 1,1 миллиарда евро, из них 619,4 миллиона пришлось на поставки СПГ, а 493,3 миллиона — на трубопроводный газ.