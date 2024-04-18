31 год Башлыбельской трагедии

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18 апреля 1993 года армянские боевики совершили массовое убийство мирных жителей Кяльбаджара, которое вошло в историю как Башлыбельская трагедия.

После оккупации Кяльбаджара армянами жители села Башлыбель попали в осаду и отступили в горную местность. 18 апреля армянские военнослужащие обнаружили их и совершили нападение. Они убили 18 человек, а 14 захватили в заложники. Остальные 30 человек сумели скрыться.

Данные о Башлыбельской трагедии были включены в ежегодный доклад Бюро по демократии, правам человека и труду Госдепартамента США о ситуации с правами человека в мире в 2021 году.