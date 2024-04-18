Военный эксперт: Шансов отбиться у Ирана не будет

220 Просмотров

Израильский военный журналист Сергей Ауслендер в ходе беседы с украинским политологом Александром Демченко на youtube-канале «В гостях у Гордона» оценил последствия возможного открытого военного противостояния между Израилем и Ираном. По его словам, которые цитирует Minval, перспективы у Ирана далеко не самые радужные.

«(Открытое военное противостояние Израиля и Ирана) – это битва слона и кита. Мы не граничим друг с другом – между нами полторы тысячи километров и обширная территория двух стран. Мы можем лишь обмениваться ударами на дистанции. У Ирана есть дроны и ракеты, у Израиля есть авиация, которая запросто может достичь территории Ирана. При этом давно ходят разговоры, что мы летаем над Ираном с разведывательными миссиями», – отметил Ауслендер.

«Поэтому мы достичь территории Ирана можем, они могут запустить по нам рои дронов и крылатых ракет, но Израиль от них, скорее всего, отобьется, что и показали последние события. А вот сможет ли Иран отбиться от нашего удара – это большой вопрос.

У Ирана почти отсутствуют ВВС, у них нет современных самолетов и силы ПВО у них тоже очень слабы», – добавил он.

«А если сюда теоретически добавить еще и американскую мощь на Ближнем Востоке (авианосная ударная группа, Силы центрального командования), то шансов отбиться у Ирана не будет», – подытожил военный журналист.