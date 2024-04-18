ХАМАС нацелен стать политической партией

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Глава МИД Турции Хакан Фидан поведал о возможной реорганизации ХАМАС.

«В ходе наших политических переговоров представители ХАМАС сообщили мне, что поддерживают создание Палестинского государства в пределах границ 1967 года. Они также заявили, что после создания палестинского государства вооруженное крыло ХАМАС не будет необходимо и они продолжат свою деятельность как политическая партия», – заявил Хакан Фидан во время беседы со своим коллегой в Катаре, где он встретился с главой палестинского движения.