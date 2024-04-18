Вывод РМК фиксирует новую реальность, считает Коротченко

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Вывод российских миротворцев из Карабахского экономического района Азербайджана фиксирует новую реальность, сложившуюся на Южном Кавказе после закрытия «карабахского вопроса». Об этом, комментируя совместное решение Москвы и Баку о прекращении работы миротворческой миссии, заявил генеральный директор Каспийского института стратегических исследований (Россия), главный редактор журнала «Национальная оборона», политический аналитик Игорь Коротченко.

«В прошлом году произошли очень серьезные военно-политические изменения в регионе. Российский миротворческий контингент вводился в Карабах для того, чтобы зафиксировать промежуточные итоги Карабахской войны: российские посты миротворцев были размещены вдоль линии соприкосновения сторон, какой она была на момент прекращения боевых действий в ночь на 10 ноября 2020 года, и вдоль Лачинского коридора. Статус российских миротворцев изначально был именно таким», – прежде всего сказал он (цитата по «Вестнику Кавказа»).

«В сентябре 2023 года, как известно, были проведены антитеррористические мероприятия, Карабахский экономический район перешел под полный контроль Азербайджана, а армянское население добровольно его покинуло, переехав на территорию Армении. В этой связи возникла новая реальность – и в свете новой реальности по согласованию между Москвой и Баку было принято решение о поэтапном выводе российского миротворческого контингента из Карабахского экономического района Азербайджана, что и происходит в настоящее время», – сообщил Игорь Коротченко.

«Надо отметить, что российские миротворцы с честью и достоинством выполнили возложенную на них миссию и выводятся на территорию РФ в связи с достигнутыми соглашениями между Москвой и Баку. Пока нет точной информации, в какие сроки он выйдет полностью, но очевидно, что процедура будет реализовываться поэтапно и по согласованию в установленные сроки между российской и азербайджанской стороной», – добавил политический аналитик.

Говоря о конкретных результатах работы российских миротворцев в Азербайджане в течение 3,5 лет, Игорь Коротченко в первую очередь обратил внимание на исполнение пунктов Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года. «Российский миротворческий контингент обеспечил на момент, когда начал действовать в Карабахе, выполнение договоренностей, достигнутых в трехстороннем формате. Боевые действия были остановлены, армянские войска – выведены из Агдамского, Лачинского и Кяльбаджарского районов, посты миротворцев взяли на контроль ситуацию по линии разграничения сторон. В этом плане, я думаю, их миссия была миссией стабильности», – отметил он.

«В свете того, что карабахские сепаратисты активно осуществляли диверсии и теракты, в том числе заново минировали территории Азербайджана, произошел новый виток обострения, и для его прекращения в сентябре 2023 года прошли точечные антитеррористические мероприятия азербайджанской армии. После этого были сообщения, что российские миротворцы могут принять участие в разминировании освобожденных территорий, но теперь мы видим, что двумя странами принято решение о завершении их миссии в связи с выполнением возложенных на них задач», – констатировал главный редактор «Национальной обороны».

«В своих публичных выступлениях и президент Владимир Путин, и президент Ильхам Алиев неоднократно подчеркивали роль и значение миротворческого контингента для обеспечения мира и стабильности в регионе. Оценки со стороны лидеров двух государств были исключительно положительные. У армянской стороны другой подход, но он обусловлен некоторыми политическими и конъюнктурными моментами в оценках, которые дает тот же самый Никол Пашинян с учетом дрейфа Армении на Запад. Странно было бы слышать позитивные оценки работы российских миротворцев со стороны режима, который тесно связал себя с Францией, США и Евросоюзом», – заключил Игорь Коротченко.