Озгюр Озель поддержал Азербайджан с трибуны ПАСЕ (видео)

165 Просмотров

Председатель Республиканской народной партии Турции Озгюр Озель поддержал Азербайджан в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

В ходе своего выступления лидер РНП заявил, что процесс в связи с Азербайджаном должен быть разрешен в кратчайшие сроки.

По его словам, которые приводит АПА, произошедшее в связи с Азербайджаном вызывает сожаление.

«Мы отстаиваем общие ценности Совета, но произошедшее с Азербайджаном является поучительным для обеих сторон. И после этого мы готовы взять на себя всю ответственность за восстановление отношений, очень важных для нас, между Азербайджаном и Советом», – отметил председатель Партии.

