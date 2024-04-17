Кадыров может стать главой МВД России

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Глава Чечни Рамзан Кадыров может занять пост министра внутренних дел России, сообщает «Царьград» со ссылкой на источники. Как отмечает издание, теракт в «Крокус Сити Холле» и последующие задержания мигрантов могут привести к ротации на посту главы МВД. На место Владимира Колокольцева претендует сразу несколько человек.

Возможное назначение Рамзана Кадырова на указанный пост оценивается неоднозначно. С одной стороны, его жесткое руководство может быть эффективным в кризисных ситуациях. С другой — у Кадырова нет опыта руководства федеральной структурой.

В материале называются и другие фамилии. В частности, одним из возможных кандидатов на должность главы МВД является директор ФСИН Аркадий Гостев. Ранее он работал в структурах МВД и занимал пост замминистра внутренних дел в период с 2012 по 2021 год.

Также прозвучала фамилия экс-помощника президента России и экс-губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова.

— Возможность того, что Кадыров займет эту должность, не исключена, хотя это может быть скорее угрозой для существующих структур ведомства, чем практически обоснованным решением, полагают эксперты, — отмечает издание.