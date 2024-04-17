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Кадыров может стать главой МВД России

Кадыров может стать главой МВД России

Глава Чечни Рамзан Кадыров может занять пост министра внутренних дел России, сообщает «Царьград» со ссылкой на источники. Как отмечает издание, теракт в «Крокус Сити Холле» и последующие задержания мигрантов могут привести к ротации на посту главы МВД. На место Владимира Колокольцева претендует сразу несколько человек.

Возможное назначение Рамзана Кадырова на указанный пост оценивается неоднозначно. С одной стороны, его жесткое руководство может быть эффективным в кризисных ситуациях. С другой — у Кадырова нет опыта руководства федеральной структурой.

В материале называются и другие фамилии. В частности, одним из возможных кандидатов на должность главы МВД является директор ФСИН Аркадий Гостев. Ранее он работал в структурах МВД и занимал пост замминистра внутренних дел в период с 2012 по 2021 год.

Также прозвучала фамилия экс-помощника президента России и экс-губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова.

— Возможность того, что Кадыров займет эту должность, не исключена, хотя это может быть скорее угрозой для существующих структур ведомства, чем практически обоснованным решением, полагают эксперты, — отмечает издание.

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