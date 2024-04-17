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ХАМАС благодарит Эрдогана

ХАМАС благодарит Эрдогана

Движение ХАМАС выступило с письменным заявлением вскоре после речи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития.

«Мы высоко ценим позицию брата, президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, в его борьбе за освобождение палестинского народа, его свободы и земель», — говорится в заявлении ХАМАС. Движение также с признательностью отметило заявление турецкого лидера о том, что палестинское движение подобно национально-освободительному движению в Турции после Первой мировой войны.

В заявлении ХАМАС также говорится: «Смелые заявления и благородная позиция президента Эрдогана воплощают историческую и уникальную позицию братского турецкого народа. Наш народ запомнит наизусть эти заявления как смелый голос в пользу людей в секторе Газа, за освобождение земель нашей нации, за возвращение туда и за создание независимого государства со столицей в Иерусалиме».

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