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Генерал Бондарев: Миссия в Карабахе полностью выполнена

Генерал Бондарев: Миссия в Карабахе полностью выполнена

Возвращение российских миротворцев (из Карабахского региона Азербайджана – прим.ред.) домой — радостное событие.

Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности генерал-полковник Виктор Бондарев, которого цитирует NEWS.ru.

Он назвал их миссию в Карабахе полностью выполненной и напомнил, что решение о досрочном выводе принято совместно высшим руководством России и Азербайджана.

«Выражаю искреннюю надежду, что тем самым карабахский конфликт будет считаться урегулированным и исчерпанным. Миссию, возложенную на российских миротворцев, считаю выполненной в полном объеме, а их досрочное возвращение домой — радостным событием для родных и близких», — отметил генерал-полковник.

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