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Юго-запад Японии мощно тряхнуло

Юго-запад Японии мощно тряхнуло

На юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4 по японской шкале, где максимум — 7, угрозы цунами нет. Об этом 17 апреля сообщает японский телеканал NHK со ссылкой на главное метеорологическое управление страны.

Эпицентр землетрясения, произошедшего в 23:14 (17:14 мск), находился на глубине 50 км в проливе Бунго между островами Кюсю и Сикоку, соединяющем Внутреннее Японское море и Тихий океан. Подземные толчки также ощущались в префектурах Коти, Эхиме, Оита, Хиросима и Ямагути.

О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

По информации телеканала, в регионе не наблюдается перебоев с электричеством.

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