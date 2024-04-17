Юго-запад Японии мощно тряхнуло

110 Просмотров

На юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4 по японской шкале, где максимум — 7, угрозы цунами нет. Об этом 17 апреля сообщает японский телеканал NHK со ссылкой на главное метеорологическое управление страны.

Эпицентр землетрясения, произошедшего в 23:14 (17:14 мск), находился на глубине 50 км в проливе Бунго между островами Кюсю и Сикоку, соединяющем Внутреннее Японское море и Тихий океан. Подземные толчки также ощущались в префектурах Коти, Эхиме, Оита, Хиросима и Ямагути.

О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

По информации телеканала, в регионе не наблюдается перебоев с электричеством.