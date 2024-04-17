Иран готовится к ответному удару Израиля

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В Иране готовятся к ответному удару Израиля по территории страны и возможным атакам на иранских граждан в третьих странах, пишет американская газета The Wall Street Journal.

В публикации говорится, что Иран готовит свои военно-воздушные силы к ударам, а военно-морской флот Исламской Республики начнет сопровождать коммерческие суда в Красном море.

«Тегеран также начал эвакуацию персонала с объектов в Сирии, где имеет большое присутствие Корпус стражей исламской революции (КСИР)», – говорится в сообщении.

Представители сирийской службы безопасности в свою очередь сообщили изданию, что КСИР ограничил присутствие своих старших офицеров в Сирии, а офицеры среднего звена начали покидать страну.

«Израиль, скорее всего, предупредит своих арабских союзников, прежде чем принять ответные меры, и может ограничить свои атаки на связанные с Ираном объекты в Сирии», – пишет издание со ссылкой на арабские источники.