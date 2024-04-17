Протестующие в Тбилиси требуют встречи с Кобахидзе (обновлено, фото, видео)

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23:26 Протестующие против принятия закона об иноагентах потребовали встречи с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе. С проспекта Руставели они направляются к администрации правительства. Об этом передает Newsgeorgia.

«Сейчас вместе с нами, мирно, спокойно идем к государственной канцелярии. Потребуем, чтобы премьер-министр вышел и поговорил с нами», — обратился к тысячам участников митинга у парламента Грузии в Тбилиси активист Леван Цуцкиридзе.

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22:35 Организации гражданского общества Грузии в течение четырех дней проводят перед зданием парламента масштабную акцию протеста в связи с законопроектом «О прозрачности внешнего влияния», внесенным правящей партией «Грузинская мечта». Число участников акции сегодня значительно больше, чем в предыдущие дни, уточняет АПА.

В настоящее время тысячи протестующих, перекрывших проспект Руставели перед зданием парламента, скандируют лозунги «Нет российскому закону», «да Европе, нет России». К акции протеста присоединились студенты различных университетов. В отличие от предыдущих дней, сегодня в этот район не привлечены отряды полиции специального назначения, которые, как сообщается, находятся в автобусах.

В связи с акцией усилены меры безопасности вокруг и внутри здания парламента.

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21:07 В Тбилиси проходит очередная акция протеста против принятия законопроекта об иностранных агентах. Об этом информирует Sputnik Грузия.

Участники акции собрались возле здания грузинского парламента.