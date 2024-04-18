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Урсула фон дер Ляйен призвала Европу готовиться к войне

Урсула фон дер Ляйен призвала Европу готовиться к войне

Европа в настоящее время сталкивается с реальной угрозой войны, но готовится к ней нужно. С таким заявлением выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции в Брюсселе по вопросам обороны и безопасности.

«Вероятно, сейчас и нет непосредственной угрозы войны, но нельзя сказать, что она невозможна. Мы должны быть готовы к такому», — сказала Урсула фон дер Ляйен.

По её словам, подготовка к возможному вооружённому конфликту требует пересмотра и модернизации боевых сил стран-членов ЕС. Она также подчеркнула необходимость разработки и производства оружия нового поколения для успешного участия в боевых действий.

«Европа должна тратить больше, тратить лучше, тратить в Европе», — заключила глава ЕК.

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