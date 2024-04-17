Марков: Необходимость в росмиротворцах отпала

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После проведения Азербайджаном антитеррористической операции осенью 2023 года в Карабахе, необходимость нахождения российского миротворческого контингента (РМК) в регионе отпала.

Об этом заявил директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков.

«Вывод РМК из Карабаха осуществляется в полном соответствии с договоренностями между Россией и Азербайджаном. Российские миротворцы полностью выполнили свои обязательства. Это, прежде всего, разведение сторон после Сочинских соглашений. Ситуация полностью изменилась после проведения властями Азербайджана антитеррористической операции в Карабахе, в результате которой армянские войска капитулировали и были выведены из региона. Поэтому необходимость в разведении сторон отпала», – сказал Марков, которого цитирует «Азертадж».

Марков напомнил, что армянская сторона организовала эвакуацию мирного армянского населения из Карабаха. «Какое-то время РМК находился на территории Карабаха, но у него не было никакой работы. Находились они там, потому что власти Азербайджана надеялись, что часть гражданского населения армянской национальности вернется в Карабах. Однако власти Армении создали массу препятствий для этого, развязали кампанию запугивания мирного армянского населения, жесткую антиазербайджанскую кампанию. В результате стало ясно, что массового возвращения не будет. В этих условиях российские миротворцы приняли решение покинуть регион», – добавил эксперт.

Комментируя отзыв посла Франции в Баку для консультаций, Марков отметил, что эти действия французских властей никак не связаны с выводом РМК из Карабаха. «Азербайджан выявил сеть французских шпионов. Кроме того, отношения между Францией и Азербайджаном ухудшаются по вине Парижа. В этих условиях Франция отозвала посла для того, чтобы понять, какую политику они будут проводить дальше», – считает политолог.