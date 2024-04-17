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Прошли учения Отдельной общевойсковой армии (фото, видео)

Прошли учения Отдельной общевойсковой армии (фото, видео)

Проведены тактико-специальные учения в Военно-воздушных силах Отдельной общевойсковой армии. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

В ходе учений соединения и части армейской авиации и ПВО были приведены в готовность № 1 по команде «ГОТОВНОСТЬ-1», выданной с пункта командного управления. Резервные подразделения противовоздушной обороны (ПВО) выполнили боевые задачи, продвигаясь в районы боевого назначения.

С экипажами авиационных средств, находящихся в готовности № 2, проведён брифинг, перед личным составом поставлены боевые задачи. Авиаудары по наземным целям летными экипажами транспортно-боевых вертолетов «Ми-17» имитировались практическим полетом, выполнялись различные маневры по отражению многоцелевых систем ПВО.

На станциях разведки и целеуказания, находящихся на боевом дежурстве, проводилась непрерывная разведка воздушного пространства, данные анализировались, оценивались, обрабатывались и передавались в пункты управления, а также во взаимодействующие подразделения.

Оценка погодных условий проводилась на основе данных, полученных с радиолокационных подразделений, а также с постов визуального наблюдения «Bayraktar TB2».

Командиры и боевые расчеты в условиях реального боя отработали методы расчета очерёдности и временных интервалов последовательного вхождения целей в зону поражения, уничтожение условного воздушного противника, действующего в условиях интенсивного активного и пассивного заграждения на различных высотах, деятельность подразделений ПВО против малогабаритных низкоскоростных БПЛА противника.

В то же время в рамках активных мероприятий по защите пунктов дислокации и боевых позиций объединений, соединений, частей и подразделений от атак мини-и микро беспилотных летательных аппаратов были применены средства радиомеханизации.

Поставленные задачи были успешно выполнены, достигнута слаженная деятельность подразделений.

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