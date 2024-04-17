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Байрамов обсудил ряд вопросов с генсеком СВМДА (фото)

Байрамов обсудил ряд вопросов с генсеком СВМДА (фото)

17 апреля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайратом Сарыбаем.

Стороны обсудили возможные приоритеты и планы председательства Азербайджана в СВМДА на 2024-2026 годы, текущую работу в рамках организации и перспективы на будущее, сообщает МИД Азербайджана.

Кайрат Сарыбай с удовлетворением отметил, что Азербайджан всегда принимал активное участие в рамках СВМДА, и передал искренние поздравления по случаю избрания страны председателем. Отметив, что такие темы, как транспортные связи, окружающая среда, являются одними из самых актуальных в настоящее время для СВМДА, К.Сарыбай подчеркнул, что Азербайджан выделяется своей конструктивной позицией по этим вопросам.

На встрече стороны обменялись мнениями о трансформации СВМДА, ориентировании деятельности организации на вопросы, представляющие взаимный интерес и текущие проблемы, подготовке к министерской встрече, которая пройдет под председательством Азербайджана, и предстоящему Саммиту, возможностях сотрудничества в рамках COP-29, а также по региональным вопросам.

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