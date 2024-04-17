ЕС предоставит Армении 10 млн евро

Евросоюз планирует выделить Еревану 10 миллионов евро, которые должны быть потрачены в течение 30 месяцев. Об этом сообщает радиостанция «Свобода»
Согласно информации, в Брюсселе была достигнута предварительная договоренность о предоставлении помощи Армении из фонда мира Европейского Союза.
Сумма должна быть выделена на создание полевого модульного лагеря, рассчитанного на один батальон, который будет включать одну амбулаторию для оказания медицинской помощи, а также соответствующие услуги и возможности.