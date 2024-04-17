Кобахидзе: Грузия не откажется от принятия закона об иноагентах

Власти Грузии не откажутся от принятия закона «О прозрачности иностранного влияния», несмотря на критику других стран. Об этом 17 апреля заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.
«Что же касается заявлений американских и европейских политиков, то очень жаль, что ни в одном из этих заявлений не было ни одного аргумента. <…> В таких условиях соответствующие заявления не станут основанием для пересмотра нашего решения», — сказал он на брифинге.
Ираклий Кобахидзе добавил, что законопроект «О прозрачности иностранного влияния» направлен, прежде всего, на защиту Грузии от «украинизации».