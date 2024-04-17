Россия поставила в Азербайджан зараженную курятину |
Марков: Необходимость в росмиротворцах отпала |
У НАТО достаточно систем ПВО для передачи Украине, заявил Столтенберг |
Россия ударила по Чернигову: 15 погибших, более 60 раненых (обновлено) |
Исторический день. Как российские миротворцы покидают Азербайджан: опубликовано видео |
Кремль подтвердил вывод российских миротворцев из Карабаха |
Украина попросила у США гарантии безопасности, как для Израиля |
Азербайджан отреагировал на отзыв посла Франции из страны |
В направлении Товуза перехвачен квадрокоптер китайского производства (фото) |
Главное Экономика

AZAL достиг соглашения с DFS Aviation Services (фото)

AZAL достиг соглашения с DFS Aviation Services (фото)

На престижной выставке и конференции Passenger Terminal Expo 2024 во Франкфурте-на-Майне директор Управления воздушным движением «Азераэронавигация» (AZANS) при ЗАО Azerbaijan Airlines (AZAL) Фархан Гулиев и управляющий директор DFS Aviation Services Андреас Петч заключили контракт о расширении сотрудничества.

DFS Aviation Services, входящая в состав DFS Group, является мировым лидером в области аэронавигационных услуг и крупным поставщиком Германии.

Подписанное соглашение предполагает оснащение нового международного аэропорта в Лачине передовой системой управления воздушным движением Phoenix. Этот шаг подчеркивает приверженность AZAL к постоянному развитию и повышению качества предоставляемых услуг.

Система Phoenix, признанная своей эффективностью и надежностью, в настоящее время успешно работает на шести диспетчерских вышках AZANS в аэропортах Азербайджана, включая новые в Физули и Зангилане. Кроме того, она служит резервной системой для Главного центра УВД «Азераэронавигация».

В рамках успешного сотрудничества AZANS и DFS Aviation Services реализуют различные инициативы. Отметим, что AZANS и Национальная академия авиации Азербайджана совместно работают над созданием центра подготовки диспетчеров воздушного движения в стране. Этот центр будет оборудован и дополнен учебным материалом и стандартами DFS Aviation Services, что значительно повысит качество обучения.

Теги:
Из этой рубрики
Россия поставила в Азербайджан зараженную курятину
Экономика

Россия поставила в Азербайджан зараженную курятину

2024/04/17, 20:16
AZAL достиг соглашения с DFS Aviation Services (фото)
Экономика

AZAL достиг соглашения с DFS Aviation Services (фото)

2024/04/17, 18:28
Азербайджан и Израиль расширяют энергетическое сотрудничество
Экономика

Азербайджан и Израиль расширяют энергетическое сотрудничество

2024/04/17, 14:09
Дарио Лигути: ЕЭК ООН поддерживает Азербайджан в построении устойчивых энергетических систем
Экономика

Дарио Лигути: ЕЭК ООН поддерживает Азербайджан в построении устойчивых энергетических систем

2024/04/17, 10:00
Обнародован объем поставок азербайджанского газа в Сербию
Экономика

Обнародован объем поставок азербайджанского газа в Сербию

2024/04/16, 23:54
Инфляция в Азербайджане понизится
Экономика

Инфляция в Азербайджане понизится

2024/04/16, 21:47
BP приступила в Азербайджане к разработке новой скважины
Экономика

BP приступила в Азербайджане к разработке новой скважины

2024/04/16, 19:04
Эксперты МВФ прогнозируют почти 3-процентный рост ВВП Азербайджана
Экономика

Эксперты МВФ прогнозируют почти 3-процентный рост ВВП Азербайджана

2024/04/16, 18:26
Центробанк Турции несет колоссальные убытки
Экономика

Центробанк Турции несет колоссальные убытки

2024/04/16, 18:13