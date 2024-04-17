Журавлев: Миротворцы не нужны, поскольку в Карабахе нет никаких противоборствующих сторон

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Миссию российского миротворческого контингента в Карабахе можно считать полностью выполненной. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Мирное население удалось сохранить, им помогали и при эвакуации, и в лечении, и в обеспечении водой и продовольствием», – сказал он в беседе с РИА Новости.

Теперь миротворцы не нужны, поскольку в Карабахе нет никаких противоборствующих сторон, а с тем, что он принадлежит Азербайджану, уже никто не спорит, отметил Журавлев.

«Российский контингент был там необходим, пока продолжался конфликт, и сыграл немаловажную роль в том, чтобы не случилось масштабного кровопролития», – подчеркнул Журавлев.