Журавлев: Миротворцы не нужны, поскольку в Карабахе нет никаких противоборствующих сторон

Миссию российского миротворческого контингента в Карабахе можно считать полностью выполненной. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
«Мирное население удалось сохранить, им помогали и при эвакуации, и в лечении, и в обеспечении водой и продовольствием», – сказал он в беседе с РИА Новости.
Теперь миротворцы не нужны, поскольку в Карабахе нет никаких противоборствующих сторон, а с тем, что он принадлежит Азербайджану, уже никто не спорит, отметил Журавлев.
«Российский контингент был там необходим, пока продолжался конфликт, и сыграл немаловажную роль в том, чтобы не случилось масштабного кровопролития», – подчеркнул Журавлев.