Бербок призвала Израиль проявить «сдержанность» в ответ на атаки Ирана

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Все акторы на Ближнем Востоке во избежание скатывания в ситуацию с непредсказуемым исходом должны проявить «разумную сдержанность» на фоне атак Ирана по Израилю, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на пресс-конференции в ходе визита в Израиль.

«Будучи близким другом Израиля, я сегодня ясно выразила свою глубокую озабоченность. Нельзя допустить, чтобы регион шаг за шагом скатывался в ситуацию, исход которой совершенно непредсказуем. Сейчас все должны действовать благоразумно и ответственно. Я не говорю о том, чтобы спасовать. Я говорю о благоразумной сдержанности, которая есть не что иное, как сила», – заявила Бербок, выступление которой транслировалась изданием Welt.

По ее словам, Израиль уже проявил такую сдержанность путём «оборонительной победы» в ходе отражения атаки Ирана, который в свою очередь должен прекратить «подливать масла в огонь». В ходе своего выступления Бербок также призвала к гуманитарному перемирию в секторе Газа ради жизней палестинцев, страдания которых Ирану «совершенно безразличны».

Бербок находится на Ближнем Востоке уже с восьмым визитом с момента нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года.