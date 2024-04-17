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Евросоюз призывает Грузию не принимать закон об иноагентах

Евросоюз призывает Грузию не принимать закон об иноагентах

Евросоюз считает, что законопроект об иноагентах в Грузии не соответствует основным нормам и ценностям ЕС, и призывает Тбилиси не принимать его.

Об этом говорится в заявлении верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, опубликованном на сайте Европейской службы внешних связей, передает ТАСС.

«Сегодня парламент Грузии принял законопроект о «О прозрачности иностранного влияния» в первом чтении, несмотря на неоднократные призывы Евросоюза отказаться от этого закона и на массовые протесты. Это очень тревожное событие, окончательное принятие этого закона негативно повлияет на прогресс Грузии на пути к ЕС. Этот закон не соответствует основным нормам и ценностям Евросоюза. <…> ЕС призывает Грузию воздержаться от принятия законов, которые могут поставить под угрозу путь Грузии в ЕС, который поддерживает подавляющее большинство граждан Грузии», – отмечается в заявлении Борреля.

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