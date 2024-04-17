Карасин о выводе российских миротворцев из Карабаха

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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что вывод российских миротворцев из Карабаха является логичным следствием признания этой территории частью Азербайджана со стороны премьера Армении Никола Пашиняна.

«Я думаю, что это абсолютно логичное следствие признания руководителем Армении Нагорного Карабаха частью Азербайджана», – сказал Карасин «Интерфаксу» в среду.

По его словам, в таком случае «насильно мил не будешь».

«Дело в том, что после разрешения карабахского вопроса устами Никола Пашиняна, который сказал, что это территория Азербайджана, вопрос о пребывании наших миротворцев решался уже в прямом контакте с руководством Азербайджана. И было принято решение поэтапно вывести их оттуда», – отметил он.