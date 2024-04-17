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ИВ Баку запретила митинг Нацсовета

ИВ Баку запретила митинг Нацсовета

Исполнительная власть (ИВ) Баку ответила на обращение Национального совета по поводу проведения митинга 21 апреля.

Как передает АПА, мерия не посчитала приемлемым проведение митинга, поскольку на стадионе Спортивно-оздоровительного комплекса на ул. М.Сеидова, 3155 в Ясамальском районе Баку идут ремонтные работы.

Также на территориях перед станциями метро «28 Мая» и «Нариман Нариманов» находятся выходы из метро, где интенсивное движение населения и транспорта, поэтому проведение собраний приведет к заторам, и будет нарушать право на свободное передвижение граждан.

Учитывая вышеизложенное, а также п.7 закона «О свободе собрания», ИВ Баку не считает целесообразным проведение митинга, запланированного на 21 апреля.

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