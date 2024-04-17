ИВ Баку запретила митинг Нацсовета

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Исполнительная власть (ИВ) Баку ответила на обращение Национального совета по поводу проведения митинга 21 апреля.

Как передает АПА, мерия не посчитала приемлемым проведение митинга, поскольку на стадионе Спортивно-оздоровительного комплекса на ул. М.Сеидова, 3155 в Ясамальском районе Баку идут ремонтные работы.

Также на территориях перед станциями метро «28 Мая» и «Нариман Нариманов» находятся выходы из метро, где интенсивное движение населения и транспорта, поэтому проведение собраний приведет к заторам, и будет нарушать право на свободное передвижение граждан.

Учитывая вышеизложенное, а также п.7 закона «О свободе собрания», ИВ Баку не считает целесообразным проведение митинга, запланированного на 21 апреля.