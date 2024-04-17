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Рафаэль Гросси посетит Иран

Рафаэль Гросси посетит Иран

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Иран в ближайшее время.

Об этом сообщил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами, передает ТАСС.

«Гросси прибудет в Иран в ближайшее время», – приводит слова Эслами иранское агентство Tasnim. По утверждению главы ОАЭИ, Иран «будет избегать любой деятельности, которая может негативно сказаться на отношениях с МАГАТЭ».

«Наши отношения в сфере гарантий и выполнения условий Договора о нераспространении ядерного оружия устойчивы, камеры агентства установлены, и они ведут постоянный мониторинг <…>, а инспекторы МАГАТЭ находятся на своих местах и продолжают работу», – добавил он.

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