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Саакашвили призвал к протестам по всей Грузии

Саакашвили призвал к протестам по всей Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал сторонников оппозиции, митингующих против принятия законопроекта об иностранных агентах, к продолжению протестов и их распространению по всей стране. Его слова приводит «Интерфакс».

«Сила только в единстве. Конечно, протестные действия должны продолжаться и охватить всю Грузию. Чем больше нас будет, тем скорее мы победим», — заявил Саакашвили на дистанционном заседании суда.

Он также призвал все оппозиционные силы к объединению перед предстоящими осенью парламентскими выборами. По его словам, необходим единый список от оппозиции, чтобы добиться победы.

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