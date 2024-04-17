Азербайджан и Израиль расширяют энергетическое сотрудничество

Азербайджан и Израиль расширяют сотрудничество в области энергетики.
Об этом посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик сообщил в социальной сети X.
«Сегодня министры энергетики Израиля [Эли Коэн] и Азербайджана [Пярвиз Шахбазов] встретились в Дубае, где провели плодотворную дискуссию по вопросам сотрудничества в сфере энергетики между нашими странами и изучили пути его укрепления и расширения», – говорится в публикации посла.
Today the ministers of energy of Israel and Azerbaijan met in Dubai. They had a fruitful discussion about the important energy relations between our countries, and explored ways to strengthen and expand them 🇮🇱🇦🇿 pic.twitter.com/gvRWEx5xq4
— George Deek (@GeorgeDeek) April 17, 2024