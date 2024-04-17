Азербайджан и Израиль расширяют энергетическое сотрудничество

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Азербайджан и Израиль расширяют сотрудничество в области энергетики.

Об этом посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик сообщил в социальной сети X.

«Сегодня министры энергетики Израиля [Эли Коэн] и Азербайджана [Пярвиз Шахбазов] встретились в Дубае, где провели плодотворную дискуссию по вопросам сотрудничества в сфере энергетики между нашими странами и изучили пути его укрепления и расширения», – говорится в публикации посла.