Баку пора ответить базарной скандалистке

656 Просмотров

Париж не заинтересован в нормализации отношений с Баку и вообще не в состоянии проводить профессиональную дипломатию — последние официальные новости из Парижа подтвердили это еще раз.

Как стало известно накануне, Франция отозвала «для консультаций» своего пошла в Азербайджане мадам Анн Буйон. Попутно обвинили Азербайджан в неких «односторонних действиях», которые, оказывается, наносит ущерб отношениям между двумя странами. С отозванным послом уже встретился Эммануэль Макрон, который тоже выразил сожалению по поводу «действий Азербайджана» и намекнул: в Париже-де хотят «получить уточнение от азербайджанской стороны относительно её намерений». И как посчитал необходимым отметить в своем заявлении МИД Пятой республики, Франция, оказывается, подтверждает свою поддержку нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, при соблюдении международного права и территориальной целостности обеих стран.

Честно говоря, с такой концентрацией натяжек и откровенной лжи в официальном документе сталкиваться приходится нечасто. Поэтому придется провести французским дипломатам что-то вроде ликбеза. Если парламент Франции, включая депутатов от правящей партии, дружно, как куклы-марионетки или законодатели где-нибудь в Северной Корее, голосует за резолюции с призывом «признать независимость Нагорного Карабаха», если с провокационными заявлениями в адрес Азербайджана выступали и представители «исполнительной вертикали», включая бывшего министра иностранных дел Франции Катрин Колонна, нынешнего министра иностранных дел Стефана Сежурне, министра обороны Себастьяна Лекорню, если Франция отправляет в Армению оружие, командирует туда своего министра обороны и пытается протащить через структуры ЕС финансирование ремилитаризации Армении — это, по мнению Парижа, «поддержка нормализации отношений Азербайджана и Армении»? Или прямая подпитка в Армении реваншистских иллюзий?

Если провокационные вояжи в Карабах совершает кандидата в президенты Франции Валери Пекресс, мэр Парижа Анн Идальго фотографируется на фоне грузовиков с надписью «помощь Арцаху», а официальный Париж даже не пытается от подобных провокационных выходок дистанцироваться – это, по мнению властей Франции, должно ну до ужаса укрепить отношения с Азербайджаном? И, наконец, в Париже на полном серьезе полагали, что Азербайджан будет все эти выходки молча терпеть? А позорные для Парижа события в Эвиане, где подвергся вандализму памятник Хуршудбану Натаван, а власти вандалов даже не пытались искать, по расчетам Парижа, в Баку вообще должны были «не заметить»?

Что же до обиженных реплик Макрона, что, дескать, Франция желала бы получить от Азербайджана некие «уточнения», то уточняем: территориальная целостность и государственный суверенитет — это «красная линия» Азербайджана. Об этом заявлялось многократно, открыто и на самом высоком уровне. Да, наша страна открыта для сотрудничества, но это должно быть именно сотрудничество, основанное на взаимном уважении и международном праве.

Наконец, свои правила игры есть и в дипломатии. Отзыв посла для консультаций — серьезный демарш, но в этом случае в цивилизованном обществе принято объяснять причины, а не отделываться туманными намеками. Более того, отзыву посла предшествуют ноты МИДа, заявления, где бы четко излагались претензии… ничего подобного отзыву мадам Буйон не предшествовало.

Так на что же обиделся Париж? На то, что азербайджанские СМИ высказываются в о Франции не в сусально-медовых тонах? Мадам Буйон как раз накануне своего отзыва умудрилась громко обижаться в социальной сети Х на азербайджанские информагентства. Но если госпожа посол решила взять на себя роль цензора для азербайджанских СМИ, то вынуждены напомнить: цензуры в нашей стране нет. На берегах Сены ну до ужаса обижены на разгром сети французской разведки в Азербайджане? Ну так здесь все претензии к самим разведчикам. Да и запоздал отзыв посла по такому поводу, честно говоря. Париж разозлили «антиколониальные» инициативы Баку? Но они, с учетом шагов Франции на Южном Кавказе с открытой поддержкой армянской агрессии, полностью укладываются в международное право вообще и в деятельность Движения Неприсоединения в частности. И, наконец, даже об этом можно было сказать прямо, а не изъясняться намеками в стиле «мы на вас обижены, а за что именно — сами догадайтесь». Такое поведение допустимо в альковных сценах, но не в серьезной дипломатии.

А в дипломатии отзыв посла и планомерное разрушение двусторонних отношений всегда — ВСЕГДА! — имеет свою цену. И сегодня уже Азербайджан, как представляется, должен ответить на действия Парижа. Для начала, отозвав «для консультаций» посла Азербайджана во Франции.

Но это еще не все. Как показывает все более скандальное поведение Парижа, давно настало время ответить мсье Макрону в экономической сфере. В Азербайджане работает множество французских компаний, которые — ну, может, за вычетом господина Райана, которого «подставили» французские спецслужбы — по крайней мере пока не ощутили влияния политики на свой бизнес. Но если Франция позволяет себе такие выходки в отношении Азербайджана, то и наша страна должна ввести ответные меры реагирования в экономике. Будет ли это названо санкциями, рестрикциями или как-то еще, отдельная тема, но за свое безобразное поведение Франция должна заплатить. Причем не только на словах и в имиджевом измерении. Тем более что от некогда блестящего имиджа мало что осталось.

Можно предположить, что в Париже просто не ждали, что не смогут «прогнуть» Азербайджан, и даже в страшных снах не представляли себе, что в Баку на «обнимашки» Франции с Арменией ответят, причем достаточно болезненным для Франции образом, но тут все вопросы к французским же политическим аналитикам, которые в очередной раз плюхнулись в лужу. И теперь со своим отзывом посла Франция просто выставила себя на посмешище. Демаршем тоже надо уметь пользоваться. И не выглядеть при этом базарной скандалисткой, которая бьет посуду от бессильной обиды.

Французская дипломатия не смогла решить даже эту задачу.

Нурани, обозреватель