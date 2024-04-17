Азербайджан отреагировал на отзыв посла Франции из страны

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МИД Азербайджана отреагировал на отзыв Францией своей посла.

«Несмотря на роль Франции в качестве посредника на протяжении почти 25 лет на основании согласия именно Азербайджана, очевидные антиазербайджанские шаги этой страны после Отечественной войны 2020 года известны всем», – заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

«Несмотря на обвинения французской стороны в односторонних действиях со стороны Азербайджана, шаги и официальные заявления нашей страны в адрес Франции были лишь ответом на деструктивную деятельность этой страны. Невзирая на клеветническую кампанию против нашей страны, мы всегда были открыты для диалога.

Франция поставила под серьезное сомнение усилия по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе суверенитета и территориальной целостности, в частности, предпринятыми за последние три с половиной года шагами, обострив тем самым ситуацию.

Неоднократное инициирование Францией проектов документов против Азербайджана в таких организациях как Совбез ООН, ЕС, организации Франкофонии и других международных платформах, доказало полную беспочвенность претензий этой страны как нейтрального посредника», – сказал Гаджизаде.

«Хотелось бы напомнить, что по инициативе представителей правящей партии Франции во французском парламенте были приняты решения и резолюции с многочисленными необоснованными обвинениями, оскорблениями и угрозами в адрес Азербайджана, которые поставили под сомнение и нанесли ущерб территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, и признали бывший вымышленный режим. За это время неоднократные нападения на посольства Азербайджана как результат существующей на территории Франции атмосферы азербайджанофобии и нанесение ущерба зданию посольства, наконец, совершение как немыслимого шага актов вандализма в отношении бюста выдающейся азербайджанской поэтессы Хуршидбану Натаван и отсутствие мер со стороны правительства для пресечения этих действий являются частью антиазербайджанской кампании», – подчеркнул пресс-секретарь МИД.

По словам Гаджизаде, в то же время обвинение в односторонних шагах в адрес Азербайджана со стороны Франции, выступающей с призывами, нацеленными против председательства Азербайджана и проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), совершенно необоснованно.

«В то же время ясно как день, что действия Франции, которая всесторонне вооружает Армению и продвигает милитаризм в регионе, не служат миру. Азербайджанская сторона неоднократно заявляла Франции, что говорить на языке угроз и давления не принесет никаких результатов, и еще раз заявляет, что предпримет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов», – подчеркнул он.