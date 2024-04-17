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Началось строительство дороги в Аскеран (фото)

Началось строительство дороги в Аскеран (фото)

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана приступило к строительству автомобильной дороги в Аскеран.

Согласно информации, дорога протяженностью 18 км соединяет 40-й километр автодороги Барда-Агдам с поселком Аскеран (кольцевая дорога города Агдам) и строится в соответствии со II технической категорией с учетом плана развития Карабаха.

Аскеранская автомобильная дорога считается одним из важных проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, и сыграет важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных от оккупации территорий.

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