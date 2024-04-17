В Кыргызстане закрывают TikTok

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Служба по регулированию и надзору в отрасли связи при министерстве цифрового развития Кыргызстана направила операторам связи письмо о необходимости принятия мер по ограничению доступа к социальной сети TikTok. Об этом сообщают кыргызстанские СМИ со ссылкой на министерство цифрового развития Кыргызстана.

Сообщается, что решение министерство приняло на основании письма от государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана. Ведомство ссылается на несоблюдение статьи 2-1 закона «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в КР».

В письме ГКНБ, как отмечают СМИ, утверждается, что в TikTok’е «отсутствует системный и принципиальный подход к цензуре контента», в частности в «детском информационном пространстве». Ограничить доступ к соцсети поручено до 18 апреля.

Это не первая попытка властей Кыргызстана ограничить доступ к социальной сети TikTok. В ноябре 2023 года решение о блокировке соцсети выносило Минкультуры Кыргызстана.

В министерстве сообщали, что «контент соцсети негативно влияет на эмоциональное состояние подрастающего поколения».