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Украина атаковала один из главных военных аэродромов России, прогремели мощные взрывы (видео)

Украина атаковала один из главных военных аэродромов России, прогремели мощные взрывы (видео)

В ночь на 17 апреля во временно оккупированном Крыму вблизи Джанкоя было слышно несколько громких взрывов. Как сообщают местные телеграм-каналы, горит военный аэродром.

Около 4-х утра местные жители сообщили о большом пожаре вблизи военного аэродрома. Перед пожаром было слышно несколько громких взрывов.

«Сразу несколько громких взрывов были слышны около 4 часов утра, первый примерно в 3:40. После этого, по словам очевидцев, в районе аэродрома начался пожар», – пишет Telegram-канал «Крымский ветер».

Мониторинговая группа «Крымского ветра» сообщает, что спутник зафиксировал шесть очагов возгорания на военном аэродроме в Джанкое и рядом с ним.

«Спутник VIIRS/Suomi NPP зафиксировал шесть очагов мощных пожаров на российском военном аэродроме в Джанкое. Время снимка 03:41 мск», – говорится в сообщении.

По предварительной информации, горит действующий государственный аэродром РФ в Крыму, где дислоцируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа, три авиационные эскадрильи.

Военный аэродром «Джанкой» — главный логистический хаб для российской армии и место базирования ударных вертолетов. В Джанкое дислоцируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа РФ в составе трех авиационных эскадрилий на Ми-8, Ми-35М, Ми-28, Ка-52.

Кроме этого в Джанкое дислоцируются вертолеты пограничной службы ФСБ РФ.

Также, по данным «Крымского ветра», на аэродроме базировались не только ударные вертолеты. Ранее на летном поле фиксировали пусковые установки С-300/С-400.

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