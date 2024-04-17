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«Пытались завербовать»: Павел Дуров о контроле Telegram российскими властями и ФБР

"Пытались завербовать": Павел Дуров о контроле Telegram российскими властями и ФБР

Информация о том, что Telegram подконтролен российским властям, распространяется людьми, которые не знают историю его основания, заявил гендиректор мессенджера Павел Дуров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Предприниматель отметил, что эти слухи поддерживают конкуренты Telegram, которые обращают внимание на рост аудитории площадки.

«Это могут говорить люди с очень ограниченным знанием того, откуда произошел Telegram. И их могут поощрять наши конкуренты, который видят в этом удачный способ нас дискредитировать, потому что Telegram распространяется, как лесной пожар», – сказал Павел Дуров.

Рассказывая о слежке со стороны американских спецслужб, Дуров отметил, что «нам уделяют слишком много внимания ФБР, службы безопасности, где бы в США мы ни находились».

Он сказал, что во время одного из визитов в США, с ним ездил инженер, который обслуживает мессенджер. Его, со слов Дурова, пытались завербовать.

«Когда бы я ни направлялся в США, в аэропорту меня встречают и задают мне вопросы агенты ФБР. Однажды я завтракал в 9:00, и сотрудники ФБР показались у дома, который я снимал. Они знали, что я уехал из России. Они знали, чем мы занимаемся, но им нужны были подробности. Думаю, они хотели установить связи, чтобы каким-либо образом лучше контролировать Telegram», – заявил Дуров.

Из-за этого, а также после нападения на него в Сан-Франциско грабителей, Дуров отказался вести бизнес в США. В других странах – Германии, Британии и Сингапуре – его отпугнула бюрократия. Поэтому сейчас офис «телеги» – в Дубае.

При этом основное давление на Telegram, по его словам, оказывают не правительства, а Apple и Google.

«Эти две платформы могут, по сути, подвергать цензуре все, что вы можете прочитать на своем смартфоне», – сказал Дуров.

В этом контексте он заявил, что телефоны на iPhone и Android «небезопасны».

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