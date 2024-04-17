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Рустамзаде: Израилю незачем запускать большое число атакующих средств для прорыва ПВО Ирана

Рустамзаде: Израилю незачем запускать большое число атакующих средств для прорыва ПВО Ирана

Растет вероятность локального авиационно-ракетного удара по какому-либо военному объекту на территории Ирана. При этом выбор цели будет обуславливаться желанием сохранить лицо, при этом избегая эскалации.

Об этом в соцсети «Фейсбук» написал азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде.

«На территорию Израиля во время иранской атаки упало до 7 баллистических ракет и вероятно удар будет нанесен примерно таким же количеством боеприпасов. Учитывая эффективную радиоэлектронную борьбу израильской армии, ей незачем запускать большое количество атакующих средств для прорыва ПВО Ирана», – отметил он.

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