Эрдоган подтвердил визит Путина, но дата пока не утверждена

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что у него есть договоренность с президентом России Владимиром Путиным о его визите в Анкару, но дата пока не определена. Как сообщает телеканал NTV, об этом турецкий лидер сообщил журналистам после заседания кабинета министров.

«Мы с господином Путиным часто проводим телефонные переговоры. Относительно его визита в Турцию дата пока не определена. Надеюсь, в скором времени в этом вопросе появится конкретика», – цитирует Эрдогана телеканал.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что четкие сроки визита Путина в Турцию пока не определены и будут согласованы по дипломатическим каналам. Дипломатический источник в турецкой столице сообщил ТАСС, что визит российского лидера прорабатывается и его сроки будут объявлены после согласования сторонами.

Турецкие СМИ в начале февраля сообщали, что визит был намечен на 12 февраля. Российская сторона даты не подтверждала.