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Зурабишвили обвинила власти Грузии в провокации

Зурабишвили обвинила власти Грузии в провокации

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила правительство и парламент республики в провокации на фоне митинга в Тбилиси у здания парламента против закона об иноагентах.

«Вторая ночь масштабной протестной акции в Тбилиси против российского закона (закона об иноагентах). Упорство власти принять этот закон против воли населения и вопреки протесту партнеров является прямой провокацией», – написала Зурабишвили в X. Она также выступила с обвинением в адрес властей в том, что их действия являются «российской стратегией дестабилизации».

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