Байрамов провел переговоры со спецпредставителем ЕС (фото)

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16 апреля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял специального представителя Евросоюза по Центральной Азии Терхи Хакалу.

Согласно информации министерства, на встрече стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах связей между Азербайджаном и Европейским Союзом, роли Азербайджана в отношениях между Центральной Азией и Европейским Союзом, вопросах сотрудничества в рамках международных платформ и форматов.

Главной темой обсуждений стали договоренности, достигнутые с Европейским Союзом в сфере энергетической безопасности, коммуникаций и транспорта, а также в этих рамках отношений с Центральной Азией.

Была подчеркнута значимость в сотрудничестве в этой сфере Меморандума о взаимопонимании по стратегическому партнерству в области энергетики между Азербайджаном и Европейским Союзом, который предусматривает совместную деятельность в сфере энергетической безопасности, а также развитие альтернативных энергетических ресурсов.

В ходе встречи противоположная была проинформирована о работе, проводимой Азербайджаном как в Бакинском порту, так и в сфере развития транспорта и коммуникаций.

Затем состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.