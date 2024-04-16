Байрамов провел переговоры со спецпредставителем ЕС (фото)

16 апреля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял специального представителя Евросоюза по Центральной Азии Терхи Хакалу.
Согласно информации министерства, на встрече стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах связей между Азербайджаном и Европейским Союзом, роли Азербайджана в отношениях между Центральной Азией и Европейским Союзом, вопросах сотрудничества в рамках международных платформ и форматов.
Главной темой обсуждений стали договоренности, достигнутые с Европейским Союзом в сфере энергетической безопасности, коммуникаций и транспорта, а также в этих рамках отношений с Центральной Азией.
Была подчеркнута значимость в сотрудничестве в этой сфере Меморандума о взаимопонимании по стратегическому партнерству в области энергетики между Азербайджаном и Европейским Союзом, который предусматривает совместную деятельность в сфере энергетической безопасности, а также развитие альтернативных энергетических ресурсов.
В ходе встречи противоположная была проинформирована о работе, проводимой Азербайджаном как в Бакинском порту, так и в сфере развития транспорта и коммуникаций.
Затем состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.