Аракелян: Армения неинтересна Западу, он предпочитает инвестировать в Азербайджан

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Проводимая властями экономическая политика не фиксирует серьезных результатов в экономической сфере, экономика Армении продолжает оставаться неинтересной для Запада.

Об этом на своей странице в Facebook написал соучредитель партии «Страна для жизни» Месроп Аракелян.

«Очевидно, что даже при прозападной политике властей экономика Армении продолжает оставаться неинтересной для Запада. Примечательно, что при этом западные страны продолжают активно инвестировать в Азербайджан», – сетует он.

«Иностранные инвестиции уже давно стали неотъемлемой частью международных отношений, и показатели, зафиксированные Арменией, свидетельствуют о том, что власти не способны наладить качественные отношения с международными партнерами ни в одной сфере», – отметил Аракелян.