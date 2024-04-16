Адиль Гусейнов ратует за разработку новой стратегии АФФА

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АФФА должна разработать новую стратегию.

Об этом сказал ветеран азербайджанского футбола Адиль Гусейнов.

«Прежде всего, я поздравляю новоизбранного президента АФФА и членов исполнительного комитета. Желаю им активного, уверенного старта. Пусть их усилия приведут к успеху и победам», – сказал А.Гусейнов, которого цитирует İdman.biz.

Бывший футболист, выступавший за «Нефтчи», «Араз» и другие клубы в 70-х годах прошлого века, отметил, что сегодня футбол является важным общественным событием в мире, и государство уделяет особое внимание популяризации этого вида спорта и его развитию.

«Утвержденная президентом Ильхамом Алиевым «Государственная программа развития футбола в Азербайджана» служит развитию этого вида спорта в стране и достижению успехов на международных соревнованиях. Успех азербайджанского футбола измеряется выступлениями национальных сборных на международных соревнованиях, в том числе чемпионатах мира и Европы, Олимпийских играх, выступлениями клубов на европейских турнирах», – сказал А.Гусейнов.

Он озвучил свои ожидания от сборной, отметив, что цель – видеть нашу сборную в числе лучших в мире.

«Для этого наша команда должна стать конкурентоспособной силой. На данный момент в сборной мало игроков высокого уровня. Как только наши сборные в младших возрастных группах успешно выступят на чемпионатах мира и Европы, главной команде страны можно будет прогнозировать высокий результат», – подчеркнул А.Гусейнов.