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Адиль Гусейнов ратует за разработку новой стратегии АФФА

Адиль Гусейнов ратует за разработку новой стратегии АФФА

АФФА должна разработать новую стратегию.

Об этом сказал ветеран азербайджанского футбола Адиль Гусейнов.

«Прежде всего, я поздравляю новоизбранного президента АФФА и членов исполнительного комитета. Желаю им активного, уверенного старта. Пусть их усилия приведут к успеху и победам», – сказал А.Гусейнов, которого цитирует İdman.biz.

Бывший футболист, выступавший за «Нефтчи», «Араз» и другие клубы в 70-х годах прошлого века, отметил, что сегодня футбол является важным общественным событием в мире, и государство уделяет особое внимание популяризации этого вида спорта и его развитию.

«Утвержденная президентом Ильхамом Алиевым «Государственная программа развития футбола в Азербайджана» служит развитию этого вида спорта в стране и достижению успехов на международных соревнованиях. Успех азербайджанского футбола измеряется выступлениями национальных сборных на международных соревнованиях, в том числе чемпионатах мира и Европы, Олимпийских играх, выступлениями клубов на европейских турнирах», – сказал А.Гусейнов.

Он озвучил свои ожидания от сборной, отметив, что цель – видеть нашу сборную в числе лучших в мире.

«Для этого наша команда должна стать конкурентоспособной силой. На данный момент в сборной мало игроков высокого уровня. Как только наши сборные в младших возрастных группах успешно выступят на чемпионатах мира и Европы, главной команде страны можно будет прогнозировать высокий результат», – подчеркнул А.Гусейнов.

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