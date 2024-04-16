Наумов: Суд ООН не удовлетворит иск Еревана против Баку |
Силовики разгоняют протестующих в Тбилиси (обновлено, видео) |
США сторонятся «боевой роли» в Украине |
Израиль решил в кратчайшие сроки ударить по Ирану |
Азербайджан вновь поддержал независимость и целостность Украины (фото) |
Вучич попросил поддержки у Ильхама Алиева |
Эрдоган обвинил Израиль в провокациях |
Си предложил четыре принципа разрешения конфликта в Украине |
«Работы в Карабахе и Восточном Зангезуре не имеют аналога в мире». Полный текст выступления Алиева в Гаджигабульском районе (видео) |
Главное Политика

В ПАСЕ призвали передать активы России на восстановление Украины

В ПАСЕ призвали передать активы России на восстановление Украины

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о поддержке восстановления Украины. Об этом сообщает «Укринформ».

В резолюции евродепутаты призывают все страны, где РФ имеет счета, принять необходимые меры, чтобы обеспечить передачу этих активов для восстановления инфраструктуры Украины.

Отмечается, что Совет Европы призвал к созданию международного компенсационного механизма под его эгидой.

Поскольку только что созданный Реестр убытков начинает трудоемкий процесс регистрации украинских убытков для международной претензионной процедуры, страны, заморозившие российские активы, должны передать эти активы в международный компенсационный фонд. Для эффективной реализации процедуры следует создать международную комиссию, которая будет рассматривать претензии по возмещению ущерба, зафиксированного в Реестре, – говорится в резолюции.

В международном компенсационном фонде планируется разместить все активы РФ, находящиеся в государствах-членах Совета Европы и не являющихся членами Совета Европы, на принципах прозрачности, подотчетности и справедливости при распределении средств.

Резолюция призывает к созданию беспристрастной и эффективной международной комиссии для рассмотрения исков Украины и пострадавших субъектов по возмещению ущерба, причиненного агрессией РФ.

Также ПАСЕ поощряет совместные усилия между государствами-членами, международными организациями и всеми заинтересованными сторонами с целью ускорения процесса восстановления и обеспечения полной компенсации за многогранный ущерб, причиненный войной.

Теги:
Из этой рубрики
В ПАСЕ призвали передать активы России на восстановление Украины
Политика

В ПАСЕ призвали передать активы России на восстановление Украины

2024/04/16, 21:53
Азербайджан вновь поддержал независимость и целостность Украины (фото)
Политика

Азербайджан вновь поддержал независимость и целостность Украины (фото)

2024/04/16, 21:18
Вучич попросил поддержки у Ильхама Алиева
Политика

Вучич попросил поддержки у Ильхама Алиева

2024/04/16, 21:05
Эрдоган обвинил Израиль в провокациях
Политика

Эрдоган обвинил Израиль в провокациях

2024/04/16, 20:52
Си предложил четыре принципа разрешения конфликта в Украине
Политика

Си предложил четыре принципа разрешения конфликта в Украине

2024/04/16, 20:39
Словакия будет против принятия Украины в НАТО
Политика

Словакия будет против принятия Украины в НАТО

2024/04/16, 19:46
19 апреля члены парламента Азербайджана обсудят 14 вопросов
Политика

19 апреля члены парламента Азербайджана обсудят 14 вопросов

2024/04/16, 18:01
СЕ принял решение вернуть Азербайджан в ПАСЕ, сообщают СМИ
Политика

СЕ принял решение вернуть Азербайджан в ПАСЕ, сообщают СМИ

2024/04/16, 15:50
Турция проведет переговоры с ХАМАС
Политика

Турция проведет переговоры с ХАМАС

2024/04/16, 09:47