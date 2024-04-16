Наумов: Суд ООН не удовлетворит иск Еревана против Баку |
Силовики разгоняют протестующих в Тбилиси (обновлено, видео) |
США сторонятся «боевой роли» в Украине |
Израиль решил в кратчайшие сроки ударить по Ирану |
Азербайджан вновь поддержал независимость и целостность Украины (фото) |
Вучич попросил поддержки у Ильхама Алиева |
Эрдоган обвинил Израиль в провокациях |
Си предложил четыре принципа разрешения конфликта в Украине |
«Работы в Карабахе и Восточном Зангезуре не имеют аналога в мире». Полный текст выступления Алиева в Гаджигабульском районе (видео) |
Главное Мир

Израиль решил в кратчайшие сроки ударить по Ирану

Израиль решил в кратчайшие сроки ударить по Ирану

Военный кабинет Израиля принял окончательное решение нанести удар по Ирану как можно скорее.

При этом министр обороны еврейского государства Йоав Галант заявил, что небо Ближнего Востока открыто для израильских ВВС, любой враг, который сражается с Израилем, будет атакован.

«Иранцы не смогут установить новый статус сдерживания против Государства Израиль. Самолеты израильских ВВС действуют повсюду, небо Ближнего Востока открыто, и любой враг, который сражается с нами, будет атакован, где бы он ни находился», – сказал Галант на встрече с военнослужащими израильской армии на севере страны. Высказывания министра распространила пресс-служба израильского МО.

«Иранцы потерпели неудачу в своей атаке [на Израиль] и не смогут сдержать Израиль. Любой враг, который сражается с нами (Израилем), будет побежден», – продолжил министр.

Галант отметил, что «иранцы атаковали [Израиль] агрессивно, используя более 500 единиц оружия». Однако, по его словам, «ни одна крылатая ракета или БПЛА не достигли Израиля», а «из 100 баллистических ракет 4 упали в Израиле». «Это результат нашей подготовки с нашими международными партнерами, а также возможностей ЦАХАЛ», – добавил он.

Теги:
Из этой рубрики
Силовики разгоняют протестующих в Тбилиси (обновлено, видео)
Мир

Силовики разгоняют протестующих в Тбилиси (обновлено, видео)

2024/04/16, 22:18
Токаев против истерии вокруг языка (видео)
Мир

Токаев против истерии вокруг языка (видео)

2024/04/16, 22:09
Евросоюз готовит расширение антииранских санкций
Мир

Евросоюз готовит расширение антииранских санкций

2024/04/16, 22:03
Израиль решил в кратчайшие сроки ударить по Ирану
Мир

Израиль решил в кратчайшие сроки ударить по Ирану

2024/04/16, 21:36
Глава минюста США не сомневается в адекватности Байдена
Мир

Глава минюста США не сомневается в адекватности Байдена

2024/04/16, 21:34
Парламент Грузии перенес голосование по законопроекту об иноагентах
Мир

Парламент Грузии перенес голосование по законопроекту об иноагентах

2024/04/16, 21:29
Байден не хочет воевать с Ираном
Мир

Байден не хочет воевать с Ираном

2024/04/16, 21:22
"Вселенский потоп" в Дубае (видео)
Мир

«Вселенский потоп» в Дубае (видео)

2024/04/16, 18:52
США ужесточат антииранские санкции
Мир

США ужесточат антииранские санкции

2024/04/16, 18:39