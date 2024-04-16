Израиль решил в кратчайшие сроки ударить по Ирану

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Военный кабинет Израиля принял окончательное решение нанести удар по Ирану как можно скорее.

При этом министр обороны еврейского государства Йоав Галант заявил, что небо Ближнего Востока открыто для израильских ВВС, любой враг, который сражается с Израилем, будет атакован.

«Иранцы не смогут установить новый статус сдерживания против Государства Израиль. Самолеты израильских ВВС действуют повсюду, небо Ближнего Востока открыто, и любой враг, который сражается с нами, будет атакован, где бы он ни находился», – сказал Галант на встрече с военнослужащими израильской армии на севере страны. Высказывания министра распространила пресс-служба израильского МО.

«Иранцы потерпели неудачу в своей атаке [на Израиль] и не смогут сдержать Израиль. Любой враг, который сражается с нами (Израилем), будет побежден», – продолжил министр.

Галант отметил, что «иранцы атаковали [Израиль] агрессивно, используя более 500 единиц оружия». Однако, по его словам, «ни одна крылатая ракета или БПЛА не достигли Израиля», а «из 100 баллистических ракет 4 упали в Израиле». «Это результат нашей подготовки с нашими международными партнерами, а также возможностей ЦАХАЛ», – добавил он.