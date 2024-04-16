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Байден не хочет воевать с Ираном

Байден не хочет воевать с Ираном

Президент США Джо Байден не хочет войны с Ираном и углубления конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Президент не хочет этого видеть, он говорил об этом раньше. Он не хочет видеть войны с Ираном, не хочет видеть расширения или углубления конфликта», – сказал Кирби на брифинге на борту самолета Байдена, направляющегося в Скрантон, штат Пенсильвания.

По его словам, успешное отражение Израилем ударов «демонстрирует, насколько он силен, а также то, что [атака] Ирана полностью провалилась».

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