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Словакия будет против принятия Украины в НАТО

Словакия будет против принятия Украины в НАТО

Словакия будет против принятия Украины в НАТО. Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр республики Роберт Фицо.

«Украина может сказать: «Мы хотим вступить в НАТО». Это будет их свободно принятое решение. Мы говорим, что не будем ратифицировать [документы о принятии Украины в НАТО] в парламенте, так как Словакия нуждается в нейтральной Украине. Интересы Словакии будут поставлены под угрозу, если Украина станет членом НАТО», – сказал Фицо.

Между тем Словакия поддерживает идею принятия Украины в Евросоюз. Фицо высказался за то, чтобы переговоры о начале реализации этого процесса начались между Брюсселем и Киевом как можно скорее.

Словакия, по словам премьера, будет проводить политику развития дружеских отношений со всеми государствами, которые в этом заинтересованы. Этим небольшая республика, какой она является, обеспечит максимальную реализацию своих суверенных интересов на международной арене.

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