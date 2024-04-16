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Главное Общество

МВД призывает граждан к бдительности в связи с разгулом киберпреступности (видео)

МВД призывает граждан к бдительности в связи с разгулом киберпреступности (видео)

В последнее время встречаются случаи перехвата данных личных банковских карт граждан посредством телефонных звонков, в частности с иностранных номеров.

Об этом говорится в заявлении Министерства внутренних дел Азербайджана.

В рамках борьбы с подобными случаями в городе Сумгайыте рядом с объектами общественного питания и банкоматами установлены информационные табло в целях повышения осведомленности граждан, в частности лиц пожилого возраста, в сфере кибербезопасности. На этих табло представлена подробная информация о наиболее распространенных методах, используемых киберпреступниками.

МВД призывает граждан быть бдительными и при столкновении с подобными случаями обращаться в полицию.

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